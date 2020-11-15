Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

15.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:18
Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.

Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu kişiler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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