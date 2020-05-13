Beyşehir Gölü'nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi
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Beyşehir Gölü'nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi

KONYA'nın Beyşehir Gölü'nde, zıpkınla balık avlarken yakalanan 4 kişiye toplam 46 bin 800 lira ceza kesildi.

Beyşehir Gölü'nde zıpkınla avlanan 4 kişiye 46 bin lira ceza verildi
13.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:37

KONYA'nın Beyşehir Gölü'nde, zıpkınla balık avlarken yakalanan 4 kişiye toplam 46 bin 800 lira ceza kesildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Yeşildağ Mahallesi avlak sahasında yaptıkları denetimde zıpkınla balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kano üzerinde zıpkınla avlanan 2 kişiye 20'şer bin lira olmak üzere toplam 40 bin lira, boy çizmesi ile suya girip yine zıpkınla balık avlayan 2 kişiye de toplam 6 bin 800 lira para cezası verildi.

Kaçak avcıların av malzemeleri ile avladıkları balıklara el konuldu. Muhafaza altına alınan kano ise görevliler tarafından motorlu testere ile kesilerek kullanılmaz hale getirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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