Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı

Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi tarafından dünyanın ilk Koku Akademisi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından dünyanın ilk Koku Akademisi açıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül katıldı.

Mezopotamya, Hitit, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan Anadolu'nun koku bilgeliğini modern koku endüstrisinin bilgisiyle buluşturan "Koku Akademisi", güncel koku çalışmalarını bu topraklardan tüm dünyaya yayacak. Dünyanın güncel parfüm literatürü, medeniyetlerin kadim ritüelleri, koku hakkında ulaşılan tarihi ve modern tüm bilgileri Beyoğlu'nda aynı çatı altında toplayan Koku Akademisi, aynı zamanda geleceğin koku uzmanlarını da yetiştirecek.

"KOKU EN YAKIN ARKADAŞIMIZ"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dünyanın ilk Koku Akademisinin açılıyor olması çok anlamlı. Kokunun insanla olan ilişkisi  uzun uzun anlatılacak bir boyutu var. Koku beş duyu organımızdan birine hitap eden bir özellikten bahsediyoruz. Koku en yakın arkadaşımız. Koku ile medeniyetler arasındaki büyük ilişkiler var. Allah her yarattığını bir koku ile yaratmış. Koku insanın ve nesnenin değerini artırır" dedi. 


Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı
Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı
Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Demet Akalın Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Lionel Messi Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'nda Koku Akademisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:10:35. #1.14#

title