Beyaz eşya hırsızları kamerada
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Beyaz eşya hırsızları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Yerel

Beyaz eşya hırsızları kamerada Gaziantep'te bir ikametten ve iş yerinden beyaz eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı.

Beyaz eşya hırsızları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ikametten ve iş yerinden beyaz eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Osmangazi ve Karagöz mahallelerinde bir ikamette ve iş yerinde meydana gelen beyaz eşya hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyaz eşya hırsızları kamerada
Beyaz eşya hırsızları kamerada
Beyaz eşya hırsızları kamerada
Beyaz eşya hırsızları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

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