Besni İlçesinde Gençlik ve Spor Kulübü Kuruldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren spor kulüplerine Besni Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de eklendi.



Yaklaşık bir aydan beridir kuruluş aşamasında olan Besni Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Adıyaman Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gerekli kuruluş ve tescil işlemlerini yaptırarak faaliyetlerine başladı.



Dernek ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Metehan Adıgüzel, "Besni Kaymakamımız Ahmet Gencer'in destek ve teşviki ile Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından kurulan, Besni Gençlik ve Spor Kulübü salon sporları ve ferdi spor dallarında faaliyet gösterecek. İlçemiz çok köklü ve kadim bir kültüre sahip. Besni'de sportif potansiyel oldukça yüksek, bu potansiyel kurulacak olan spor kulüpleri ile daha da ivme kazanacak. Bizlerde bu düşünceden hareketle böyle bir oluşuma gittik. Amacımız İlçemizde sporu daha geniş bir tabana yayıp salon sporlarında ve özellikle olimpik olan ferdi spor branşlarında faaliyet göstererek sporcu yetiştirmek. Bu konuda bizlere destek veren ve bizleri cesaretlendiren İlçe Kaymakamımız Ahmet Gencer ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür ederim. Kulüp olarak 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Voleybol Ligine katılıp ilçemizi temsil edeceğiz. Faaliyetlerimizin başlangıcı olan bu ligde inşallah Besni'yi en iyi şekilde temsil ederiz. Bu yönde çalışmalarımız yaklaşık bir aydır aralıksız olarak devam ediyor" dedi.



Sadece Besni Gençlik ve Spor Kulübü için değil, ilçede faaliyet gösteren diğer kulüpler içinde sporcu yetiştireceklerini ve oluşturulacak olan takımlar ile Besni'de mahalli ligler oluşturmak istediklerini belirten Metehan Adıgüzel, tüm kamuoyundan destek istedi. - ADIYAMAN