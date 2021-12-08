BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?