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Beşiktaş, Denizli'ye gitti

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı için hava yolu ile Denizli'ye gitti.

Beşiktaş, Denizli'ye gitti
19.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:16

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı için hava yolu ile Denizli'ye gitti. 

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Denizli'ye gitti. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerden Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban'ın da yer aldığı kafilenin koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları ve tedavi süreçleri süren Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng'in yer almadığı kadro şöyle: "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby"

- İstanbul

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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