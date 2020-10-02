BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
02.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:08
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055743 -0,38
Garanti Em. Hay. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055743
|-0,38
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072029
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062611
|-0,18
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,050248
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090954
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016561
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,062246
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,027131
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,094807
|-0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069854
|-0,39
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020529
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,025776
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,069991
|-0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030800
|-0,22
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020327
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,014130
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047898
|-1,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033675
|-1,04
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021093
|-0,89
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030380
|-0,88
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028246
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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