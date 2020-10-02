BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055743 -0,38 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: