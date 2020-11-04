Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş artış yapılacak.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş artış yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 17 kuruş motorinin ise 16 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,55 liradan 6,72 liraya, Ankara'da 6,63 liradan 6,80 liraya, İzmir'de ise 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,01 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,07 liradan 6,23 liraya ve İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Temizer