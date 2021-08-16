"Ben de Varım" Yardım Kampanyası
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"Ben de Varım" Yardım Kampanyası

'Ben de Varım' Yardım Kampanyası
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin farklı İllerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de varım" adlı yardım kampanyasına Şanlıurfa'dan ulaştırılacak...

Türkiye'nin farklı İllerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan "Ben de varım" adlı yardım kampanyasına Şanlıurfa'dan ulaştırılacak yardımların organize edilmesi, ihtiyaç sahiplerine sorunsuz şekilde ulaştırılması ve bu konuda yapılacak çalışmalar, ilgili tüm tarafların katıldığı bir toplantıda değerlendirildi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen başkanlığında, valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; büyükşehir ve ilçe belediye başkanvekilleri, AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez ve kamu kurum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

YANGIN veya SEL yazılarak 1866'ya SMS göndererek 10 TL bağış yapılabilen kampanyada, yangın ve sel afeti yaşayanlara ulaştırılmak üzere yapılacak yardımların yatırılabileceği banka hesap numaraları aşağıdaki şekilde. Banka Hesap Bilgileri

YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI

Not : "EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir. " T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299

USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300

EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499

Banka Swift Kod No: TVBATR2A TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232

USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324

EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

Kaynak: Habermetre

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