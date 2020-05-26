Belediye Başkanı Tekin şehit ailelerinin bayramını kutladı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerinin evlerine giderek bayramlarını kutladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede yaşayan şehit ve gazi ailelerinin evlerine giderek bayramlarını kutladı.

Başkan Tekin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek şehit ve gazi ailelerinin kapılarını dolaştı.

Bayramlarını tebrik eden Tekin, ziyaretlerde kahve ile el dezenfektanı hediye etti.

Kaynak: AA