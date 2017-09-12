Belediye Adını Kullanarak Dolandırıcılığa 4 Tutuklama

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İ.G.A., 9 Eylül'de kendisini Büyükşehir Belediyesi personeli olarak tanıtan bir kişinin, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bin metrekare parke taşı satın aldığını ancak parasını ödenmediğini ileri sürerek dolandırıldığını ileri sürdü. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D., R.K., Ü.D. ve B.D.'yi Mersin'de, kendisini belediye personeli olarak tanıtan H.Ö.'yü ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına aldı. Mağdurlara ait malzemelerin bir kısmı da Adana'da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis, zanlıların Mersin, Adana, Ankara, Adıyaman ve Çorum'da benzer şekilde 8 ayrı iş yerinden çok sayıda boya ve yemeklik yağ dolandırıcılığı yaptığını saptadı.



Mahkemeye çıkartılan zanlılardan R.K., Ü.D., B.D. ve H.Ö. tutuklanırken M.D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - Mersin