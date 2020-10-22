Belediye adına para isteyen dolandırıcılar için uyarı
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Belediye adına para isteyen dolandırıcılar için uyarı

22.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:33
Belediye adına para isteyen dolandırıcılar için uyarı

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından dolandırıcılara yönelik vatandaşlar uyarıldı.

Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından dolandırıcılara yönelik vatandaşlar uyarıldı.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Cep telefonlarından vatandaşları arayarak Bilecik Belediyesi adına para isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi istenirken, "0506 1903573 ve 0539 2447624 numaralı telefonlardan Levent Şahin adını kullanarak, Bilecik Belediyesi adına para isteyen dolandırıcılara itibar etmemenizi önemle duyuruyoruz. Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkanımız Semih Şahin adına; asla bu şekilde vatandaşlarımızdan talepte bulunmamız söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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