Belçika hükümeti, Suriye'ye gidip DEAŞ'a katılan kadınları ve çocuklarını geri getirecek
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Belçika hükümeti, Suriye'ye gidip DEAŞ'a katılan kadınları ve çocuklarını geri getirecek

04.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:52
Belçika hükümeti, Suriye'ye gidip DEAŞ'a katılan kadınları ve çocuklarını geri getirecek

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan ve hala bu ülkede bulunan Belçikalı kadınlarla çocuklarının geri getirileceğini açıkladı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan ve hala bu ülkede bulunan Belçikalı kadınlarla çocuklarının geri getirileceğini açıkladı.

De Croo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ kontrolünde bulunan El Hol kampındaki durumun giderek kötüleştiğini, burada bulunan Belçika vatandaşı kadınlarla çocuklarının Belçika'ya geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamptaki çocukların gelecekte terör örgütleri tarafından yetiştirilerek "yeni teröristlere dönüşme riski bulunduğunu" belirten de Croo, "Buna izin veremeyiz. Bu yüzden o kadınları ve çocukları oradan çıkarmak için her şeyi yapmalıyız." dedi.

El Hol kampında DEAŞ'a katılan 13 Belçikalı kadın ve çocuklarının bulunduğu belirtiliyor. Bu kadınların bazıları hakkında uluslararası yakalama emri bulunuyor. Irak sınırına yakın bir başka kampta ise 11 kadın ile 20 çocuğun bulunduğu ifade ediliyor.

Belçika hükümetinin kadınları ve çocukları ülkeye geri getirmesine yönelik çalışmaları ailelerin durumlarını değerlendirerek yürüteceği, çocuklar arasında 12 yaşından küçüklerin değerlendirmeye alınacağı bildirildi. Değerlendirmede DEAŞ'tan ayrılmak isteyenlerin durumunun öncelik taşıyacağı kaydedildi.

Belçika'da bir mahkeme 2019'un sonunda aldığı kararda, Belçika vatandaşı kadınların Suriye'de doğan çocuklarını Belçika hükümetinin ülkeye geri getirmesi gerektiğine hükmetmişti ancak bu karar şu ana kadar uygulanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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