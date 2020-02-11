BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

11.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:39

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye hem Rusya hem de İran ve bölgedeki diğer güçlerle bu saldırılardan sonra masa anlaşmalarının tamamını askıya almalıdır. Kendi işini kendi görmelidir" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve yaralılara da şifa diledi. Destici, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığını iddia ederek, "Beşar Esed'in bunu tek başına yapması, cesaret etmesi kat ve kat'a mümkün değildir. Bu işin arkasında Rusya vardır. Saldırılar rasyonel olmadığını ifade ettiğimiz mutabakatların işe yaramadığını ortaya koydu. Türkiye hem Soçi hem de Astana varılan mutabakatlara uydu, bunların dışına çıkmadı. İdlib'deki gözlem noktalarımızın nerede olacağı ve hatta Rusya ile Soçi'de varılan mutabakatta bizim gözlem noktalarımıza Suriye rejimi tarafından olası saldırılar yapılmaması için Rus kuvvetlerinin yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Rus güçlerinin de olduğu noktadan bizim birliklerimize saldırı yapılıyor. Her iki saldırıya da Esed rejimini burada tek sorumlu olarak göremeyiz. Açık şekilde bu saldırının arkasında Rusya da vardır. Türkiye bundan sonraki adımlarını buna göre atmalıdır" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin İdlib'deki varlığının terörle mücadele olduğunu hatırlatan Destici, "Bize sığınmış olan dört milyon mülteci oraya tekrar yerleştirmek için oranın normalleşmesini sağlamaktır. Bizim orada bulunmamızın bir diğer sebebi, bütün emperyalist güçler oradayken ve yeniden yüz yıl sonra yeniden ikinci bir Sykes Picot yapıp, perde arkasında Suriye ve bölgedeki ülkelerin haritalarını yeniden çizmeye çalışırken, bunun projesini uygulamaya geçirmişken, bunlara seyirci kalamaz. Irak'ın, Suriye'nin yaşadığını, İran'ın yaşamaya başladığını Türkiye'nin de yaşatmak isteyeceklerini kimsenin zerre kadar şüphesi olmamalıdır. Türkiye hem Rusya hem de İran ve bölgedeki diğer güçlerle bu saldırılardan sonra masa anlaşmalarının tamamını askıya almalıdır. Kendi işini kendi görmelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA