Bayramda çalışanlar unutulmadı
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Bayramda çalışanlar unutulmadı

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da ramazan bayramı sessiz ve sakin geçti.

Bayramda çalışanlar unutulmadı
24.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:53

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da ramazan bayramı sessiz ve sakin geçti. Bursa protokolü 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışan 112 Acil Servis, emniyet, jandarma ve itfaiye birimlerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Salgın sürecinde sosyal mesafe kuralının öne çıktığı bu ramazan bayramında her yıl yapılan valilik ve siyasi parti bayramlaşmaları bu yıl gerçekleşmedi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir adeta sessizliğe bürünürken, kent protokolü 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan ve bayram günü de vazife başında olan hizmet birimlerini ziyaret etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ve ilgili kurum amirleri, bayramlaşma ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden başladı. Vatandaşlardan gelen her türlü yardım çağrılarının yanıt bulduğu merkezde telefon başında bekleyen personelle sohbet eden protokol üyeleri, onların bayramını kutladı. Vali Canbolat, Başkan Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğü 112 İstasyonunu ziyaret edip, personelle bayramlaştı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, dünyanın ağır bir süreçten geçtiğini, Bursa olarak bu salgın sürecinin sağlıklı yürütülmesi konusunda valilik olarak gerekli her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Bursa'da Türkiye ortalamasının gerisinde seyreden bir süreç olduğunu dile getiren Canbolat, "Pozitif vakalarımız var, tedavi süreçlerimiz devam ediyor. Filyasyon ekiplerimiz alanda sürekli testlerle ilgili numuneler alıyor ve iyi bir salgın sürecinin Bursa'da yürüdüğü, sağlıklı yürüdüğü kanaatindeyiz. Bugün de bayram vesilesiyle nöbette olan birimlerimizi ziyaret ediyoruz. İnşallah bugünleri el birliği, gönül birliği ile aşacağız. Yalnız burada vatandaşlarımızın salgın sürecinde alınan ve ilan ettiğimiz, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen kurallara uymalarını istirham ediyoruz. Özellikle maske kullanımına, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına mutlaka vatandaşımız uymalı" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eski bayramlar gibi bu bayramı da coşku içinde geçirmeyi arzu ettiklerini hatırlatarak, bugün alınan tedbirlerin tamamının bundan sonraki bayramların daha coşkulu kutlanması için olduğunu vurguladı. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı olması adına bu ramazan ayının belki biraz mahsun geçtiğini ifade eden Başkan Aktaş, "İftar sofralarında buluşamadık, teravihlerde saf tutamadık ama dediğim gibi bundan sonraki günlerin daha sağlıklı olması adına güzel bir süreçten geçtik. Vefa Destek Grupları kapsamında birçok noktaya ulaşmaya, dertlere derman olmaya çalıştık. Bu vesileyle süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bursa huzur içerisinde bir ramazan geçirdiği gibi beraberinde de yaklaşık 2,5 aydır devam eden salgın

süreci ile alakalı iyi bir sınav verdi. Bursa olarak temennimiz son ana kadar böyle gitmesi. Ben de özellikle herkesten dikkatli olmasını istirham ediyorum. Tabii ki yaz sürecindeyiz ve bu çalışmalarımız 17 ilçemizde bin 58 mahallemizi kapsayacak şekilde çok daha artacak. Bundan hemşehrilerimizin hiçbir şüphesi olmasın. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli bayramlar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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