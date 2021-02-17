Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun beyaza bürünen manzarası havadan görüntülendi
Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, kar yağışının ardından sürücülere doyumsuz görüntüler sunuyor.
Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, kar yağışının ardından sürücülere doyumsuz görüntüler sunuyor.
Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik drone ile havadan görüntülendi.
Yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.
Yaklaşık 34 kilometrelik yol boyunca uzanan beyaz örtünün güzelliği, güzergahı kullanan sürücülere keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş