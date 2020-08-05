Batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

05.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:34

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Tekne kazasında yaşamını yitiren Şermin Özerman (38) ile çocukları Çınar Ege Göksoy (8) ve Elif Naz Özerman (16) için Karşıyaka Pazaryeri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, kazadan sağ kurtulan ancak annesi ve iki kardeşini kaybeden Kaan Niyazi Özerman (19) ile yakınları katıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, zaman zaman tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos'ta, tur yaptırılan 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, kaptan ve 4 kişi sudan sağ çıkarılmış, kaybolan 1 çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Gözaltına alınan kaptan Adem D. tutuklanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı'nın (41) cenazesi dün ikindi namazı sonrası toprağa verilmişti.

Batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Güncel
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği...
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek Spor
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Beyonce Müjde Ar Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Batan teknede ölen anne ve iki çocuğunun cenazesi defnedildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 15:34:30. #1.15#
title