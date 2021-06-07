Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği
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Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Kültür Sanat

Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılara, konser desteklerine başlandı.

Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği

ANKARA - Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılara, konser desteklerine başlandı.

Çankaya Belediyesi tarafından 'Çankaya Bir Sahne' etkinlikleri kapsamında, korana virüs salgını nedeniyle uzun süredir sahne alamayan sanatçılara destek amaçlı bir proje başlatıldı. Proje kapsamında salgın boyunca sahne alamayan sanatçılar, Çankaya Belediyesine başvurmasının ardından, sanatçıların durumu değerlendirildikten sonra belediye bünyesinde gerçekleştirilen 'Çankaya Bir Sahne' etkinlikleri kapsamına alındı. Sanatçılara destek olmak için uygulanmaya konulan proje bugün Çankaya'da bulunan Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park'ta verilen konserlerle açılışını gerçekleştirdi.

Bugün gerçekleştirilen Kuğulu Park konserinde Utku ve Sercan, Figen Gene, Seda Savaş sahne alırken Bahçelievler Eser Park'ta Oğulcan Sönmez, Bio Akustik, Grup Herdem vatandaşlarla buluştu. Konserler 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Bir akrabasının hastane işleri için tesadüfen Ankara'da bulunduğunu söyleyen Necati İlhan, "Şahane. İnsanın stresini atıyor, kafa dinlendiriyor. Ankara'nın havasından trafiğinden azda olsa rahatlıyoruz" diye konuştu.

Kuğulu Park'ta bulunan hayvanları beslemek için geldiğinde müziği duyduğunu söyleyen Utku Ulaş, "İlk önce buraya kuşlara yem vermek için geldim. Müziği duyunca abimlerle buraya toplandık. Müziği çok seviyorum hatta hayalim gitar çalmak. Müziği de çok güzel buldum o yüzden abimle dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği
Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği
Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği
Başkentte pandemide sahne alamayan sanatçılara konser desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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