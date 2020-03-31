Başkan Soyer'den iki hafta sokağa çıkma yasağı önerisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Soyer'den iki hafta sokağa çıkma yasağı önerisi - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Başkan Soyer'den iki hafta sokağa çıkma yasağı önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden yaptığı toplantıda en kritik iki haftaya girdiğimizi söyledi.

31.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:23
Başkan Soyer'den iki hafta sokağa çıkma yasağı önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekillerinin ardından 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden toplantı yaptı. En kritik iki haftalık sürece girdiğimizi vurgulayan Başkan Soyer, "Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki gidişatı izlediğimizde ortaya çıkan tablo bu. Bu nedenle bugün Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında, bu hastalığın yayılma hızını hafifletmek için iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik. Bu iki haftalık kritik dönemde katı bir tedbir alınamazsa sağlık altyapısı anlamında sorunlar yaşanabileceğini söyledik. Takdir Valimizindir. Ama bizler her ilçemizde sokağa çıkmayı mümkün olduğu kadar kontrol altında tutacak tedbirler almak durumundayız. Aksi takdirde bu kritik dönemde çok daha ağır tablolar ortaya çıkabilir" dedi.

Kriz belediyeciliği vurgusu

Kriz belediyeciliği adı altında bir yönerge hazırladıklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren Başkan Soyer, "Bu yönergeyi sizlerle de paylaşacağız. Kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bu yeni dönemde bildiğimiz belediyecilik anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Bütçe, stratejik plan ve yatırım önceliklerinin yer değiştirdiği yeni bir dönem bu. Buna uygun yeni bir mevzuat gerekiyordu. Sizin de ilçelerinizde kriz dönemiyle ilgili yaptığınız yeni uygulamalar var. Bunu yasal dayanağa kavuşturmak hepimiz için daha iyi olacaktır" dedi.

Sağlık çalışanları için konaklama imkânı

Başkan Soyer, sağlık çalışanlarının konaklaması için Kahramanlar bölgesinde 60 odalı bir otel ile Balçova'da 40 odalı bir yurdu da İl Sağlık Başkanlığı'nın kullanımına tahsis etmek üzere kiralama aşamasında olduklarını söyledi. İlçe belediye başkanlarına da bu konuda gayret göstermeleri konusunda çağrıda bulundu. Marketlere girişte el dezenfektanı kullanılması konusunda bir tebligatta bulunduklarını söyleyen Başkan Soyer, dayanışma konusunda da ilçelerdeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Soyer, "Dayanışma konusunda İzmir'in mutlaka güçlü bir birliktelik göstermesini istiyoruz. Sivil toplum ve meslek odalarının sürece gönüllü katılımını sağlamamız gerekiyor. İdari izinde olan çalışanlarımızı da gönüllü çalışmaya davet edebiliriz. İhtiyaç sahibi vatanda şlara ulaşma konusunda da gönüllüler ve belediye personelimizi harekete geçirmeliyiz. Özellikle 65 yaş üstü yurttaşlarımızın maaşlarını alabilmeleri ve ihtiyaçlarını giderebilme konularında bize çok iş düşüyor" şeklinde konuştu.

"Tarımsal üretimin teşvik edilmesi gerekiyor"

Tarımsal alanlarda üretimin desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Soyer, "Tarım işçilerinin ulaşım imkanlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kırsalda üretimin teşvik edilmesi konusunda da ilçe belediyelerinin görev üstlenmesinde fayda var. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin konaklama ihtiyacıyla ilgili de ilçe belediye başkanlarının bir arayış içine girmesi iyi olur. Aynı şekilde ilçelerde açıkta gıda satışıyla ilgili katı tedbirlerin alınması lazım" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti Haberler
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Haberler
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru Haberler
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu Haberler
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Demet Şener Demet Akalın
Spor Falcao Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Başkan Soyer'den iki hafta sokağa çıkma yasağı önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 08:48:02. #1.15#
title