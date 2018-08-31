Başkan Özakcan'ın 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü için bir mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan mesajında, "Tüm dünya halklarının, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden huzurlu ve kardeşçe yaşaması için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek herkesin savaşlara, çatışmaya dur demesi gerekmektedir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Yurtta Sulh, Cihan'da Sulh" diyerek, barışın önemine vurgu yapmıştır. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun yaşanılan savaş, acılar tüm insanlığı etkiliyor. Bu yüzden ortak paydamız barış olmalı. Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaş ve terör olaylarının yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN