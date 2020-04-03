Başkan Kendirlioğlu, "Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Kendirlioğlu, "Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda" - Haberler
Efeler Ziraat Odası, Türkiye, Güncel

Başkan Kendirlioğlu, "Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Korona virüse karşı çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini söyledi.

03.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:31
Başkan Kendirlioğlu,

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Korona virüse karşı çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini söyledi.

Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de hayat durma noktasına gelirken, halkın ihtiyacını karşılayan tarım sektöründe de çiftçiler üretime devam ediyor. Aydın'da bir yandan tarla ve bahçeler üretime hazırlanırken, diğer yandan da hasat mevsimine gelen ürünleri toplanmaya başladı. Şu anda enginar ve çilek hasadının başladığını önümüzdeki günlerde erik hasadının başlayacağını belirten Aydın Ziraat Odaları İl Kooridnasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, tarım sektöründe çalışan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına ve alınan tedbirlere uyarak üretimlerine devam etmesini istedi.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın'ın tarımın başkenti olduğunu ifade ederek, "Türkiye Korona virüs ile ilgili olarak büyük bir mücadele örneği sergiliyor. İnsanlar için en önemli şey sağlıktır. Sağlıktan sonra en önemli sektörlerin başında tarım geliyor. Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu süreçte, Aydınlı çiftçilerimiz de üretimlerine devam ediyor. Tarımda üretim ve tedarik zincirinin mutlak suretle aksamadan sürdürülmesi gerekiyor. Şu an vatandaşlarımız pazarlara ve marketlere gittiklerinde her türlü gıda ürününü bulabiliyorlar ancak bu üretim ve tedarik zincirinde bir aksama olacak olursa pazar tezgahları ve marketlerdeki gıda rafları maalesef boş kalacaktır. Evet, bu virüs çok önemli, ciddi tedbirler alınması gerekiyor fakat başta da söylediğimiz gibi üretim ile tedarik zincirinin mutlak suretle devlet kontrolünde ve desteğiyle devam etmesi gerekiyor" dedi.

"65 yaş üstü çiftçilerimiz üretime katılacak"

Başkan Kendirlioğlu, tarım sektöründe 65 yaş üstü vatandaşların da artık üretime katıldıklarını ifade ederek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı nedeniyle üretim aşamasına katılamıyorlardı. Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduk. Bunun sonucunda Valimiz Yavuz Selim Köşger'in konuya duyarlı davranması ile artık 65 yaş üstü çiftçilerimiz muhtarlıklardan aldıkları izin ile gerekli tedbir ve kurallara uyarak tarlalarında çalışmaya başladılar" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Gözler saat 19.00'a çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.00'a çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi
Koronavirüs sebebiyle elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem Haberler
Koronavirüs sebebiyle elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek...
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sıla Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Kendirlioğlu, "Hayatın devamı için çiftçi üretmek zorunda" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 10:00:00. #1.15#
title