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Başkan Hürriyet, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Hürriyet, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Fevziye Cami avlusunda vatandaşlara Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Fevziye Cami avlusunda vatandaşlara Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti.

İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla İzmit'teki camilerde öğlen namazına müteakip Mevlid-i Şerif okuttu. Belediye ekipleri tarafından 19 cami ve Yenimahalle muhtarlık binası önünde cemaate ve vatandaşlara Atatürk'ün en sevdiği yemek olan etsiz kuru fasulye ve pilav ile irmik helvası dağıtıldı.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fevziye Cami'nde kurulan standın başına geçerek vatandaşlara Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti. Programda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlere dua edildi. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti

Başkan Hürriyet, Atatürk'ün en sevdiği yemekleri ikram etti

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