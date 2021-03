Başkan Dağtekin: "Başarının sırrı ortak payda, uyum ve uzlaşı"

AK Parti Çelikhan İlçe Teşkilatı danışma meclisi toplantısı İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in katılımı ile gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in başkanlık yaptığı danışma meclis toplantısına İlçe Koordinatörleri Nihat Karaaslan, Mehmet Veysel Akyol, Mehmet Şahin, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, Gençlik Kolları Koordinatörü Muhammed Tuncay ve belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe, belde ve mahalle teşkilatına mensup çok sayıda parti yöneticisi katıldı.

Toplantının başında İlçe Koordinatörleri Nihat Karaaslan, Mehmet Veysel Akyol ve Mehmet Şahin birer sunum yaparak hazırladıkları raporlar ve teşkilat çalışmalarına yönelik bilgiler verdi. Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ise gönül seferberliği kapsamında yapılan yeni üye çalışmalarının yanı sıra gündeme ilişkin bazı konulara değindi. Daha sonra konuşan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ise belediyenin çalışmaları hakkında partililere bilgi verdi. Partililerden gelen soruları da yanıtlayan Bulut "Daha yaşanabilir bir Çelikhan için Ak Belediyeciliğin tüm standartlarını hak ve adalet çerçevesinde ilçemize taşıyacağız" dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise AK Partili yerel yönetimlerle ve teşkilatlar arasındaki uyuma dikkat çekerek "Milletimize en güzel hizmeti sunmamızın gerisinde teşkilatlarımızla AK Belediyelerimizin arasındaki uyumun büyük bir önemi var. Allah'a çok şükür; Çelikhan ilçemizde sağladığımız bu uyum, Türkiye'ye örnek olacak niteliktedir. Bu vesile ile Belediye Başkanımız Mustafa Bulut ve İlçe Başkanımız Mehmet Baltacı'yı kutluyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Bulut'un teşkilattan gelme deneyimi, her zaman yol gösterici olmuştur. Bu birikimiyle bulunduğumuz her platformda kendilerini adeta bir ağabey olarak gördük. Yapmamız gereken ise bu örnek çalışmayı tüm Adıyaman'a hatta tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmaktır. Biz birbirimizle varız. Biz birbirimizi yükseltirsek hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah'a çok şükür bugüne kadar hem seçim süreçlerinde hem de kongre süreçlerinde bir sorunla karşılaşmadık. Bilhassa Çelikhan ilçemizde bugüne kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Örneğin; belediye başkanlığı seçimlerinde ilçemizden birbirinden değerli aday adaylarımız oldu. Ancak ne zaman ki belediye başkanlığına Mustafa Bulut başkanımızı adayımız olarak belirlediğimizde herkesin ortak aday üzerinde birleşmesi ile seçimlerden en yüksek oy almamıza vesile oldu. Bu tablo bizleri oldukça gururlandırdı. Aynı şekilde Çelikhan kongremizde, örnek kongrelerden biri oldu. Çelikhan teşkilatımız bu birlik ve beraberliği büyük kongremizde de kendisini gösterdi. İşte bu durum birliğin, beraberliğin ve rahmetin bir eseridir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ülkemize, Adıyaman'ımıza ve Çelikhan'ımıza hizmet olarak sürdüreceğiz. Ulaşmadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana dek bize durmak, dinlenmek haramdır" dedi.

Konuşmasının devamında Çelikhan ilçesinin sorun ve sıkıntılarına da değinen Başkan Dağtekin "Çelikhan ilçemiz ile ilgili tespit ettiğimiz sorun ve sıkıntıları en kısa sürede ortak akılla çözüme kavuşturacağız. Öncelikli olarak karayolları ve Çat Barajı ile ilgili sorunları başlıca gündemimize aldık. Sorunların bir an önce çözüme kavuşması için yoğun bir mesai harcayacağız. Adıyaman il teşkilatı olarak çok güzel bir o kadar da özel bir çalışmayı hayata geçirdik. Her bir yönetim kurulu arkadaşımızdan kendi çevresinden saygın olan, akil insan diye bilinen ağabeylerimizi bize bildirmelerini istedik ve biz de teşkilat olarak evine misafir olalım dedik. Bu uygulamayı tüm ilçe teşkilatlarımızın yapmasını istiyoruz. AK Parti olarak bugüne kadar bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşi düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını, Türkiye ortak paydasında birleştiren bir parti olduk. Dolayısıyla saha çalışmalarında yapmamız gereken eski yeni demeden tüm camiayı toparlamamız gerekiyor. Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın, bizi işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz, ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz, ona bakacağız. Ülkemizi ve Adıyaman'ı daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz, ona bakacağız. Aslında Adıyaman'ımız bir bakıma rahmetlik Erbakan hocamızın bizlere emaneti. Bilindiği gibi Hizmet-İş sendikası Adıyaman'da kurulmuştur. 70'li yıllarda Mustafa Kocatürk'ün belediye başkanlığı döneminde, Hüseyin Tanrıverdi ve beraberindeki altı kişiyle kurduğu ve şimdilerde ise Türkiye'nin en büyük emek hareketlerinden biri olan Hizmet İş'in genel merkezi Adıyaman'dı. Bu bile başlı başına Adıyaman'ın birlik ve beraberlik içerisinde neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Biz yeniden toparlanmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 olan ufuk çizgimize ulaşmanın yolu bu birlik ve beraberlikten geçmektedir. Allah muhafaza bu yolda tökezlersek, bu millet ve vatan düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Varsın o çevreler ahlaksız siyaset anlayışlarıyla oyalansınlar. Biz vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Bizler milletin kapısını seçimden seçime çalan, halini-hatırını seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız. Dolayısıyla her çalışmamızı bir dava şuuru ve bilinciyle yapmamız gerekiyor. Bu vesile Çelikhan İlçemizde gerçekleştirdiğimiz Danışma Meclisi Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı