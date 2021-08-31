Başkan Adayı Aslan Abid Uğuz'dan Genç Sporculara Destek

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, 25-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda düzenlendi.

1031 sporcunun katıldığı müsabakalarda, yaklaşan Karate Federasyonu seçimlerinin başkan adayları da seçmenleriyle buluştu. Karate camiası tarafından en favori başkan adayı olarak gösterilen Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, yapılan şampiyonaya minikler yaş grubunun da ilk olarak dahil edildiğinin açıklandığını fakat mevcut yönetimin gerekçelendiremediği nedenlerle yarışmalara sadece Yıldızlar yaş grubunun alındığını belirterek, pandemi sürecinde bu tür müsabakalardan uzak kalan miniklerin heveslerinin kursaklarında bırakıldığını ifade etti.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonasının bir an önce düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Uğuz, tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler