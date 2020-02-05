BAŞHEKİMDEN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

05.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:51

Elif YAVUZ/ İSTANBUL, DHA

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, uçak kazasının ardından hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirhan, "20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaların sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, "Bir saatlik dilimde hastanemize 20 yaralı getirildi. Bunların 10 tanesi hafif düzeyde, diğer 10 tanesi orta düzeyde yaralı. Tetkikleri tamamlanmak üzere. Tetkikleri tamamlananlar müşahede odasına alındı. Kan grupları, kan sayımları, tomografileri çekildi. Tüm klinisyen arkadaşlarımız burada. Uzun bir gece olacak bizim için. Şu an için hayati tehlikesi olan yok ama travmada saatler içinde her şey değişebilir. O yüzden tetikteyiz" dedi.Prof. Dr. Demirhan'ın açıklama yaptığı sırada bir yaralı daha ambulansla hastaneye getirildi. Getirilen hasta ile birlikte yaralı sayısı 21 oldu. Hastaneye önünde ise yaralıların yakınları beklemeye devam ediyor.

32 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYORUçak kazasında yaralanan 32 kişi de Kurtköy'de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Aralarında 4 yaşında bir kız çoğunun da bulunduğu 32 yaralıdan birinin durumu ağır. Ağır yaralı kişinin ameliyatı ise halen devam ediyor. Görüntü Dökümü: -------------------Prof. Dr. Recep Demirhan röp-Yaralının hastaneye getirilmesi-Hasta yakının koşması-Acil servisten görüntüler

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Kaynak: DHA