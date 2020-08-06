BARTIN Nişanın ardından köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BARTIN Nişanın ardından köy karantinaya alındı

Nişanın ardından köy karantinaya alındıBARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından 16 kişide koronavirüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

06.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:53

Nişanın ardından köy karantinaya alındı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından 16 kişide koronavirüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün dün geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından 16 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kurban Bayramında İstanbul'dan köye ailesini ziyarete gelen bir kişinin ailesine virüsü bulaştırdığı, ailesinin ise nişana katılarak virüsü yaydığı öğrenildi. Köy gece saatlerinden itibaren karantinaya alınırken, jandarma ekipleri köyün girişinde önlem aldı. Aşağıköy köyüne alternatif yollar ise iş makineleriyle toprakla kapatıldı.

BARTIN Nişanın ardından köy karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'li sağlık yetkililerinden uyarı: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 472 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Deniz Demir Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Mehmet Topal Süleyman Hurma
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: BARTIN Nişanın ardından köy karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:21:21. #1.15#
title