Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
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Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'daki havai fişek fabrikasına ait mühimmatın damperli kamyonla taşındığını belirterek, "Boşaltma işlemleri esnasında motor açık, damper kaldırılıyor.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
10.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:39

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya'daki havai fişek fabrikasına ait mühimmatın damperli kamyonla taşındığını belirterek, "Boşaltma işlemleri esnasında motor açık, damper kaldırılıyor. Bu iş cinayeti değildir de nedir?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlayıcıları taşınırken meydana gelen patlamanın ardından bölgeye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Fabrika alanında imha için yer oluşturulmadığını, "15 kilometre uzaklıkta bir taş ocağında bunlar imha edilsin." denildiğini ifade eden Özkoç, taşıma için belediyeden araç istendiğini söyledi. Özkoç, kamyonun yan kapaklarının açılmaması üzerine "Burada sadece fitil ve bazı patlayıcılar var, o kadar önemli değil. Uçurumun kenarına yaklaştırın, damperin arka kapağını açın, döksün." denildiğini öne sürerek, damper kalkmaya başladığı anda patlamanın gerçekleştiğini ve 3 askerin şehit olduğunu dile getirdi.

"Patlayıcı maddeler ne ambalajlanmış ne özel kaplarda"

Patlayıcı maddelerin, özelliklerine göre, ancak kapalı veya örtülü özel kaplar veya borularla ve gereken önlemler alınarak taşınabileceğine işaret eden Özkoç, şunları söyledi:

"Patlayıcı maddeler ne ambalajlanmış ne özel kaplarda... Kamyona öyle yükleniyor. Dinamitler, barutlar ve kapsüller bir arada taşınıyor. Damperli kamyonla götürülüyor. Götürülen kamyonların özel kamyonlar olması gerekir. İçi sac veya demir malzemeyle kaplı taşıtların tabanlarına ve yan kenarlarına branda bezi döşenmesi gerekir deniliyor, branda bezi yok. 'Ambalajlar sadece EX II ve EX III araçlarına yüklenecektir.' deniliyor, belediye kamyonuyla gidiyor. 'Boşaltma işlemleri esnasında motor kapalı olacak.' deniliyor, motor açık. Damper kaldırılıyor. Bu iş cinayeti değildir de nedir? Oradaki kamu görevlileri bu denetimsizliğe neden izin vermişlerdir? İçişleri Bakanı'nın hiç mi sorumluluğu yoktur? Yapması gereken hiç mi bir şey yoktur?"

TBMM Başkanvekili Celal Adan, çok kapsamlı bir bilgilendirme olduğunu belirterek konuşmasından dolayı Özkoç'a teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Sakarya'daki kazayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Hem hukuki hem idari soruşturma başlatıldı. Bunları hep beraber takip edeceğiz. Kimin ne kusuru varsa hem idari hem hukuki olarak yapılmasını beraberce takip edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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