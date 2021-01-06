Barajdaki su seviyeyi düşünce ortaya çıkan eski yoldan olta atıp balık avlıyorlar
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Barajdaki su seviyeyi düşünce ortaya çıkan eski yoldan olta atıp balık avlıyorlar

06.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:01
Barajdaki su seviyeyi düşünce ortaya çıkan eski yoldan olta atıp balık avlıyorlar

Balıkesir'de, İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ardından yeniden ortaya çıkan eski yola araçlarıyla gelen amatör balıkçılar oltayla avlanıyor.

Balıkesir'de, İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesinin ardından yeniden ortaya çıkan eski yola araçlarıyla gelen amatör balıkçılar oltayla avlanıyor.

Altıeylül ilçesi sınırlarında bulunan baraj, Kille Çayı üzerinde, sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.

Barajın yapıldığı alandan geçen eski Balıkesir-İzmir kara yolu ise sulara gömülerek kullanılamaz hale geldi. Son günlerde bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 30'a düştü.

Eski yolun görünür hale gelmesini fırsat bilen amatör balıkçılar, araçlarıyla geldikleri "barajın ortası"nda oltayla balık avlıyor.

"Barajın yapılmasının ardından üçüncü kez bu yol görünür hale geldi"

Çayırhisar Mahallesi'nden balık tutmaya gelen İbrahim Özer, AA muhabirine, yıllardır barajda avlandığını anlattı.

Özer, 11 yıl önce yoldaki köprünün üstünde 20 santimetre suyun kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"3 yıl önce de yolun üzerinde 10 santimetre su bulunuyordu. Barajın yapılmasının ardından üçüncü kez bu yol görünür hale geldi ancak bu kez kuraklık nedeniyle su seviyesi eskisinden daha fazla aşağı çekildi. Eskiden burası İzmir yolu olarak kullanılıyordu. Şimdi artık İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde olduğu gibi arkadaşlarla burada balık yakalıyoruz. Böyle giderse şu an bulunduğumuz yerde de su kalmayacak ve burada da balık yakalayamayacağız."

Amatör balıkçılardan Mustafa Cantürk de yolun normalde suyun altında olduğunu ve yüzeyden çok nadir görülebildiğini ifade ederek, "Eskiden su altında kalan yolda şu anda araçlarla ilerleyebiliyoruz. Mahallelerimizde kahvehaneler kapalı olduğu için bizler de buraya gelip güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Ali Karakurt ise barajdaki su seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkan eski İzmir yolundan olta atıp barajın ortalarındaki balıkları avladıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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