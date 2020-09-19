Balkan Şampiyonası'nda yarışan milli atletlerden 13 madalya
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Balkan Şampiyonası'nda yarışan milli atletlerden 13 madalya

Türkiye, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 5'i altın, 13 madalya kazandı.

Balkan Şampiyonası'nda yarışan milli atletlerden 13 madalya
19.09.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:38

Türkiye, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 5'i altın, 13 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcular, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 5 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Madalya kazanan atletler şöyle:

Altın: Jak Ali Harvey (erkekler 100 metre), Berke Akçam (erkekler 400 metre engelli), Burcu Subatan (kadınlar 3000 metre), Özlem Becerek (kadınlar disk atma), Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, İzzet Safer ve Ertan Özkan'dan oluşan erkekler 4x100 metre bayrak takımı.

Gümüş: Özkan Baltacı (erkekler çekiç atma)

Bronz: Nevin İnce (kadınlar 400 metre), Tuğba Aydın (kadınlar 3 adım atlama), Demet Parlak (kadınlar sırıkla atlama), Ömer Amaçtan (erkekler 5000 metre), Derya Kunur (kadınlar 3000 metre engelli), Mehmet Çelik (erkekler 1500 metre), Alperen Acet (erkekler yüksek atlama).

Kaynak: AA

AA Editörü - Hüseyin Burak Demirer
Hüseyin Burak Demirer
AA Editörü
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