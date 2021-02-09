Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

09.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:07
Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

BALIKESİR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

BALIKESİR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir merkezli Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.


- Balıkesir
Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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