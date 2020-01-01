Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

01.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:52
Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

'in ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 'nde Mert Türküresin (22) ile Sercan (17) ve ağabeyi Serkan S. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Türküresin bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Türküresin, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince yakalanan iki kardeş, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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