Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
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Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTIBalıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi.

11.12.2019 01:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 01:22
Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Güvenlik kamerası)Kahvehanede oturanlarDeprem anından kaçmaya çalışanlar ve panik anları+++Deprem sonrası vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

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Kaynak: DHA
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