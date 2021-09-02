Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
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Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 11 aranan şahıs gözaltına alınırken, ateşli silah ve kesici alet ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 11 aranan şahıs gözaltına alınırken, ateşli silah ve kesici alet ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kartuş, 18 fişek, ve 5 adet kesici bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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