Bakan Soylu: Şehirde virüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl mesajında, virüs salgını ve afetlerle geçen bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Şehirde virüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, huzur, bereket ve tükenmek bilmeyen bir umut vesilesi olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl için bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu, insanın olduğu yerde, umudun hep olacağını belirterek, "Bardağın dolu tarafına bakmak gibi, virüs salgını ve afetlerle geçen 2020 yılına da gelişleriyle yüzümüzü güldüren minik bebekleri, sporcularımızın uluslararası başarılarını, Ayasofya Camisi'ne kavuşmamızı, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarılarımızı hatırlayarak bakmak, daha iyi bir seçenek olsa gerek. Bütün dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgını, bütün sistemler üzerinde tıkanıklığa sebep olmasına rağmen, yine de bizleri hedeflerimizden ve yapmamız gerekenlerden asla vazgeçiremedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini kaydeden Soylu, "Elbette ki kolay olmadı. Güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız destek ve motivasyonla; asayiş, terör örgütleriyle ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği gibi bütün başlıklarda gösterdiğimiz gayreti, salgını bahane etmeden kesintisiz sürdürdük. Buna yönelik personel kapasitemize, teknik donanım kapasitemize, istihbarat kapasitemize, dijital alt yapılarımıza, siber güvenliğimize çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ettik. Güvenlik birimlerimiz arasındaki entegrasyon, bilgi ve kapasite paylaşımına ağırlık verdik ve bu adımlarımız neticesinde pek çok alanda rakamlara yansıyan olumlu sonuçları bu yıl da gördük, doğru işlerimizi trendlere çevirmeyi bu yıl da sürdürdük" dedi."Virüs salgını yeni bir tecrübeydi. Şok edici hızla çevremizi saran, kayıplar verdiren bir süreçti. Belki sarsıldık ama asla yıkılmadık ve durmadık" diyen Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Çok şükür kimseye muhtaç olmadan, hatta başkalarına yardım ederek; dünyada örneği olmayan Vefa Sosyal Destek Grupları ile market alışverişlerini dahi vatandaşlarımızın ayağına götürüp, toplamda 19 milyon hizmet ifa ederek, süreci en az zararla atlatmaya gayret ettik. Şehirde virüsle, dağda PKK virüsüyle mücadele ettik. PKK'yı da, Koronavirüsünü de inşallah çok kısa bir sürede sıfırlayacağız. Deprem, sel, çığ afetleri de üst üste geldi ama hiçbirisinde aciz kalmadık. Kayıplarımızın acısını, birlik olmanın verdiği güçle küllendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize, afetlerde ve virüs salgınında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, gazilerimize ve tüm yaralılarımıza acil şifalar versin. Nihayetinde bir yılın daha sonuna ulaştık. 2 bin 200 yıldır bir devlet çatısı altında ve bir millet olarak yaşamaya alışmış insanlar olarak, çocuklarımıza güzel bir dünya mirası bırakmak için yeni bir yıla adım atıyoruz. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, huzur, bereket ve tükenmek bilmeyen bir umut vesilesi olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı