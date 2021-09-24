Bakan Soylu'dan Kızılcahamam Belediyesine teşekkür belgesi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde dayanışmanın en güzel örneği sergilenerek yaraların el birliği ile sarılması için bölgede yürütülen çalışmalardan dolayı Kızılcahamam Belediye Başkanlığına teşekkür belgesi gönderdi.

Kızılcahamam Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşanan afetle mücadele kapsamında Kızılcahamam Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık. İçişleri Bakanlığı tarafından belediyemizin gayretli çalışmalarının karşılığı olarak belediyemize gönderilen teşekkür belgesi bizim değil, Kızılcahamam halkınındır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri aktarıldı.