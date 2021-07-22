Bakan Pakdemirli'den, Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama
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Bakan Pakdemirli'den, Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama

Bakan Pakdemirli'den, Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur" dedi. 

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıkmıştır. Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. Bu vesileyle Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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