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Bakan Koca: "Kurban Bayramı'nda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir"
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Bakan Koca: "Kurban Bayramı'nda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin, "İl bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir.

Bakan Koca:
08.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin, "İl bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilim Kurulunda, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin bilgi veren Koca, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüşüldü. Vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa, oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfzıssıhha kurulları bütün kararları alma konusunda yetkili. Bu kapsamda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"18 BİN KİŞİNİN TAMAMLANMASIYLA MUHTEMELEN HAFTAYA AÇIKLAMIŞ OLURUZ"

Türkiye genelinde uygulanan antikor testinin son durumuna ilişkin soruya Bakan Koca, "Testler aslında geçen hafta tamamlandı fakat çalışmayı kabul etmeyen her birey için TÜİK tarafından belirlenen her birey için iki de yedek belirtilmişti. İki bireyin de kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. Bununla ilgili çalışmayı bu noktada da bitirebilirdik. Böyle olsun istemedik. Çünkü uluslararası bir yayın olacağını ve bu anlamda önemli bir çalışma olacağını biliyoruz. Yarın DSÖ Avrupa Direktörü ile bir toplantımız olacak. Bu mesela bizim önemle konuşacağımız, üzerinde tartışacağımız, ülkemizin durumunu belirleyen çalışma olacak. 18 bin ilave kabul etmeyen kişilerin yerine yeni 18 bin kişinin bize sunulmasını istedik. Zannediyorum önümüzdeki 1-2 gün içinde verilmiş olacak. 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz" şeklinde yanıt verdi.

"31 AĞUSTOS'A DOĞRU SALGININ SEYRİNDE BİR FARKLILIK OLURSA GEREKTİĞİNDE BİR TAKIM YÖNTEMLER ÖNERİLEBİLİR"

Bakan Koca, Bilim Kurulunun okullara yönelik tedbirlerinin uygulanabilir olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz için, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özellikle şöyle bir durum; 31 Ağustos için okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerektiği için açıklanmış oldu. Ama 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa gerektiğinde bir takım yöntemler önerilebilir. Detaylarıyla ilgili de ilgili taraflarla halk sağlığı ekibi, bilim kurulu ekibi önümüzdeki günler çalışmaya devam ediyor olacaklar" diye yanıt verdi.

Grip aşısı alımlarına ilişkin bilgi veren Koca, "Grip aşısını özellikle riskli grup için önerdiğimizi biliyorsunuz. Grip aşısının bu yıl daha fazla talep içinde olacağını düşünüyoruz. Bu yıl geçen yıldan daha fazla grip aşısı siparişi içindeyiz. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim" dedi.

"ENSTİTÜDEKİ YETKİLİLERE DETAYLI BİR SUNUM YAPILDI VE BU SUNUMDAN ÇOK ETKİLENDİKLERİNİ İFADE ETTİLER"

Seyahatlere ilişkin Almanya ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaşan Koca, "Geçen hafta yapılan görüşmede, daha önce söylediğim şekliyle bakan yardımcımız, yani Bilim Kuruluna başkanlık eden bakan yardımcımız özellikle Robert Koch Enstitüsüne sunum yapmak üzere tercih edildi. Enstitüdeki yetkililere detaylı bir sunum yapıldı ve bu sunumdan çok etkilendiklerini ifade ettiler. Dün Epidemiyoloji Direktörü, bakan yardımcısı arkadaşımı arayarak son derece etkilendiklerini, kendilerinde olmayan datanın var olduğunu, Türkiye'den faydalanmak istediklerini ifade ettiler. Ama özellikle bu kararların başka saiklerle de yer yer alındığını da biliyoruz. Umarım bu anlamda yapılan görüşme ve etkilenildiği söylenilen görüşme, başka saiklerle farklı sonuçlara yol açmaz. Biz önümüzdeki günler, bu anlamda bizim talebimiz doğrultusunda, özellikle bazı bölgelerle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz" diye konuştu.

"AŞIYLA İLGİLİ HAYVAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin soruya Koca, "Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor ve şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Aşı ile ilgili Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalara, Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda geçebileceğimizi düşünüyorum. 3-4 ay klik çalışmanın sürebileceği dönem olacak. O döneme geçildiğinde daha detaylı açıklamaları yapmış oluruz. İlaçla ilgili; daha önce antiviral olarak kullanılan Favipiravir ilacı söz konusu idi ve biz bu ilaçtan epey fayda görmüştük. Bu ilacın kullanımı her geçen gün artmakta ve pahalı olan bir ilaç. Bu ilacın Türkiye'de hem sentezi hem de imalatıyla ilgili 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde ruhsat süreçleri de bitmiş olacak" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Koca, yoğun bakımlarının durumuna ve doluluk oranlarına ilişkin, "Acil olmayan hastaları da aldığımız bir doluluktan bahsediyoruz. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Bakan Koca, bir basın mensubunun sorusu üzerine kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durumun gündemde olmadığını belirtti.

Bilim Kurulu üyelerinin ödenek aldığına ilişkin bazı iddialara yanıt veren Koca, "Bilim kurulumuzda hiçbir üyemiz hiçbir ödenek almamaktadır. Tamamen gönüllü olarak bu görevi yürütmektedir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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