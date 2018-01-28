Bakan Fakıbaba, Diyarbakır'da Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Diyarbakır'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, DTB Başkanı Engin Yeşil, ilgili kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamandayız"

Toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba zor günlerden geçildiğini, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlar olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın çok kültürlü yapısına değinen Bakan Fakıbaba, "İnsanlar başka şehirlerden insanları topluyorlar ki bu güzelliği yakalasınlar. Aynı insanlar bu güzelliği bozmak için bizi birbirimize düşürüyorlar. Bu bağlamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çok önemli. Bizim birlik ve beraberliğimiz özellikle bugünlerde o kadar önemli ki biz birlik, berberlik içerisinde samimi, birbirimizi kucaklayacak olursak, geçmişe dönüp 'Biz nerede hata yaptık' bunu da konuşmamız lazım. Biz sadece ve sadece Urfalılar, Diyarbakırlılar, Mardinliler mi kabahatlidir. Bizim hiç mi kabahatimiz olmadı? Bizim hiç devlet olarak kabahatimiz olmadı mı? Onu da gözden geçirmemiz lazım. Ama samimi bir kardeşlik içerisinde şu zor dönemeçte gerçekten hep birlikte olmamız lazım. Bu güzel vatan hepimizin. Hepimize yetecek düzeyde güzelliklere sahibiz. Diyarbakır gibi mükemmel bir şehirde yaşayan insanlar bu Kürt olur, Türk olur, Arap olur ne fark eder. Benim Türklüğüm, sizin Kürtlüğünüz onun Araplığı ne kadar güzel bir şey. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bunun için biran önce dünü bırakmamız ve bugüne bakmamız lazım. Biz nasıl daha mutlu olabileceğimizi, daha mutlu bir Diyarbakır'da nasıl yaşayabileceğiz, kardeşçe kültürümüzü beraber nasıl yaşayabileceğiz bunların hesabını yapmak lazım. Bunları tartışmamız lazım yoksa kavgayla, şunla, bunla insanların bir yere gelmeyeceği, Türkiye Cumhuriyeti devlet ile Allah'tan başka kimsenin başa çıkamayacağını herkes bilmek zorundadır. Bugün binlerce kilometreden kalkıp gelen insanlar da bilmek zorundadır. Bilecekler ve anlayacaklar. Bilmedikleri zaman hüsrana uğrayacaklar. Onun için bizim kardeşliğimiz bozacak hedef nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun o hedefi başlarına yıkacağımızı bilmeleri gerekir" diye konuştu.

PKK ve HDP'ye tepki

PKK ve HDP'yi kast ederek hiç kimsenin Kürt'ün hakkını savunmadığını belirten Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da Diyarbakırlı hemşerilerimle beraberim, arkadaşlarımın çoğu hekimlik yaparken Diyarbakırlıydı. Mert insanlar, dürüst insanlar ama Diyarbakır öyle damgalandı ki Türkiye'nin damgası olmadı sanki terörün damgası haline geldi. Oysa Diyarbakırlılar bunu hak ediyorlar mıydı? Mümkün değil. Ben Diyarbakırlıları tanıyorum vatanına bağlı, mert, namuslu insanlar. Demokratik ölçülerde insanlar tabi ki konuşacaklar. Problemlerini anlatacaklar bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Doğal bir hakkımızdır hepimizin ama bunu kalkıp bahane ederek ve şimdi zaten bahane olduğu da ortaya çıkıyor. Kimse Kürdün hakkını korumuyor yalan söylemesin. Hiç yalana gerek yok. Piyon oldukları şu anda ortaya çıkmıştır. Onun için Kürtler benim canımdır, kardeşimdir ben onlar için canımı vermezsem namerdim ama eğer Kürtleri kullanarak bir şeyler yapmak isteyen insanlar varsa onun karşısına da Türkiye Cumhuriyeti aslanlar gibi dik durup gereken cevabı verecektir."

"Diyarbakır bir üretim merkezi ve yeryüzü cennetidir"

Diyarbakır'ın bir tarım ve hayvancılık üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır yaklaşık 35 bin kayıtlı çiftçisiyle, bitkisel ve hayvansal üretimde 5 milyar lirayı aşan yıllık geliriyle ve stratejik olarak baktığınızda kırmızı mercimekte Türkiye birinci üretim bölgesi, buğdayda üçüncü, pamukta dördüncü, mısırda yedinci sırada yer alan bir üretim merkezi ve yeryüzü cennetidir. Bitkisel alandaki faaliyetlerinin yanında hayvansal üretimde de, hayvan varlığında da Diyarbakır her gelecek gün çok daha güçlü altyapısıyla Türkiye'nin çok büyük bir hayvancılık merkezidir. Bugün sahip olduğu sanayi, altyapısının yanı sıra Tarıma Dayalı Yüksek İhtisas Organize Bölgesi ile Türkiye'de öncü olmuş, bu anlamda kurumsal altyapısı düzeltilmiş, örgütlenme ve modelleriyle şüphesiz diğer birçok ilin çok daha önünde bir güçlü altyapı geliştirmiştir. Türkiye'nin en fazla ipek böceği üreten ve ipeğin üretildiği en önemli merkezlerden olan Diyarbakır yerli ve melez hayvanları toplamı olsun manda varlığı gibi katma değeri yüksek ürün varlığı ve sayısında olsun her geçen gün çok daha başat anlamda hayvancılık anlamında iddiasını sürdürmektedir" dedi. - DİYARBAKIR