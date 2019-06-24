Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."

Bakan Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et