Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor'u ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor yönetimi ve futbolcularıyla bir araya geldi ve yeni sezon için istişarede bulundu.

Ak Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor'u ziyaret ederek Kulüp Başkanı Erkan Koca, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör İbrahim Baş ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yeni sezon hakkında istişare eden AK Parti Milletvekili Çavuşoğlu, Teknik Direktör İbrahim Baş ve futbolcularla da sohbet ederek, başarılar diledi. Çavuşoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki kulüp binası ve antrenman sahalarında da bir takım incelemelerde bulundu. Kulüp Başkanı Erkan Koca, ziyaret sırasında Mevlüt Çavuşoğlu'na Eskişehirspor forması hediye etti.

Siyah-kırmızılı kulüpten gerçekleştirilen ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Nazik ziyaretleri için milletvekilimiz sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR