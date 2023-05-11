Bakan Çavuşoğlu: 'FETÖ oyunları geri döndü'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldı 'dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda kararı milletimiz verir, böyle hayal gücü yüksek yazılarla, sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardır, umdukları gibi olmadı. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa hepsini yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldı 'dönüyoruz Kılıçdaroğlu kazanacak dediler'. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte sayın Deniz Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım" dedi. - ANTALYA