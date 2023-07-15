FETÖ Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu Anıldı

FETULLAHÇI Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Anma programına katılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler, Ağaroğlu'nun mezarına karanfil bıraktı. İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, dua okudu. Şehit Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, anma programındaki konuşmasında, "Biz kadere, takdire inanıyoruz. Bizim için ölüm yok olmak değil, yeni hayata geçiştir. Onun için biz üzüntülü, kederli değiliz. Milletimize, memleketimize hayırlı bir evlat yetiştirme gayretinde olduk. Allah'a şükürler olsun ki yüzümüz kirli çıkarmadı. Bütün milletimizin sevgisini kazandırdı. Onun için bizim alnımız açık, başımız diktir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

"Hain darbe girişimi devletimizin değişik kurumlarına sızmış, Fetöcü hainler tarafından gerçekleştirildi. Askerimiz, polisimiz, güvenlik görevlilerimiz ve milletimiz olarak bu darbe girişimine karşı ayağa kalktık. Milletimize ve ülkemize sahip çıktık. Vatandaşlarımız sokaklara çıkarak vatanını, milletimizi ve bayrağını korumak için şehit olmaya hazırlandı. O gece 251 şehit verdik. Yasin Naci Ağaroğlu kardeşimiz de o şehitlerden biri. Üniversitede okuyordu, bir gelecek onu bekliyordu. Ailesi vardı. Söz konusu vatan, millet, bayrak olunca bunların hepsini bir kenara bırakarak şehadete koştu. Rabbim tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bu günü unutmayacağız. Ben unutturmayacağım. Hainlere karşı her zaman hazırlıklı olmak lazım. Türkiye'ye karşı, milletimize karşı, her türlü haince düzenlenen planların milletçe yıkılmayacağını hatırlatmak lazım. Hainlere karşı, teröristlere karşı başta güvenlik görevlilerimiz olmak üzere devletimiz ve milletimiz olarak mücadelemizi sürdüreceğiz."

Vali Ersin Yazıcı da şöyle konuştu:

"Yasin Naci kardeşimiz bu ülkenin bekası için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için Türk milletinin kutlu yolculuğunun Türk devletinin büyük olduğunun devam edebilmesi için gözünü kırpmadan diğer 250 şehidimiz gibi canını teslim etti, şehadete ulaştı. Rabbim bu kötü imtihanları milletimize göstermesin inşallah."