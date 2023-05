AK Parti'nin oylarındaki düşüşle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan tek cümlelik yanıt: Çıkarılacak dersler var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İkinci tura kalan seçimler öncesi rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu vatandaşlara sandık çağrısı yaptı.

"KIL PAYI İKİNCİ TURA KALDI"

AK Parti'nin oylarındaki düşüşe dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, çıkarılması gereken dersler olduğunu belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Şahsen ben yüzde 52 bekliyordum. Halkımızın iradesi bu yönde oldu. Akşam sandıklar açılınca önce Güneydoğu, İç Anadolu'dan oylar geldi. Sonra batı kesiminden oylar geldi. Kıl payı ya geçeriz ya da kıl payı ikinci tura kalır demiştik, kıl payı ikinci tura kaldı.

"REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM"

Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım. Sandıkta millet karar verir. Millet teveccühünü sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdi. Seçimin ilk turu da referandumdur. Muhalefet biraz paniklediği için işi farklı boyuta çekmeye çalışıyor. Bu seçimdir. İlk turda bir meyil gösterdi. Elbette hiçbir seçimin garantisi olamaz, dolayısıyla rehavet olamaz. Yurt dışında sandıklara koşa koşa gidildiğini görüyoruz. Rehavet yok. Rehavete kapılırsanız kaybedersiniz. Seçim gecesi 'kazandık' diye çarpıtıcı açıklamalar oldu. Eminim onlar da pişman olmuştur. Onların dışında herkes seçimin sonucuna saygı duyuyor.

"ÇIKARILACAK DERSLER VAR"

21 yıl demokratik ülkelerde iktidarda kalmak kolay bir şey değil. Şu anda maalesef bir düşüş var. Ama en yakın rakibimize nereden baksanız yüzde 12 civarında fark atmışız. Şimdi buradan çıkarılacak dersler var. Şu anda ikinci tura odaklandığımız için o değerlendirmeyi seçimler tamamen bittikten sonra partimizin ilgili organları da yapacak, bizler kendi açımızdan yapacağız, teşkilatlarımız hep beraber bu değerlendirmeyi yapmamız lazım.

"İYİ ANALİZ ETMEMİZ LAZIM"

Bunları iyi analiz etmemiz lazım. Bunlardan ders çıkartırsak hatamızı düzeltiriz. 21 yılda her şeyi mükemmel de yapmış olsanız, bu düşüş kaçınılmaz olur. Bazı arkadaşlar ilk turda Kılıçdaroğlu'na vermiş. 'Neden' diye sorduğumuzda 'Bir değişiklik olsun diye verdik, hata ettik' dediler. 21 yıl üst üste tüm seçimleri kazanmak her liderin, her siyasi partinin de harcı değildir."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023