- Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü zirve için geldiği Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü zirve için geldiği Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bugün Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu enerji konusunun da ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Hüseyin ile görüşmemizde Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliğimiz gündemimizdeydi" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye konulu toplantı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başbaşa görüşmüştü.