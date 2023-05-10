Bakan Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bugün Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Moskova'daki dörtlü toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü olarak güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanıyor. Çavuşoğlu'nun toplantı çerçevesinde ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor. - MOSKOVA