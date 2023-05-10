Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova'da, dörtlü toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova'da, dörtlü toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'da yapılacak Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan dörtlü toplantıya, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin dün yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecektir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır.

Sayın Bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."