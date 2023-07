ALTSO Başkanı Eray Erdem, yabancılara ikamet izni sorunlarını çözmek için Ankara'ya çıktı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker ile birlikte yabancılara ikamet izninin sınırlandırılması ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için Ankara çıkarması yaptı.

Başkan Erdem, ALTSO, MÜTBİR, ALSİAD ve Emlak Profesyonelleri Derneği ile birlikte hazırlanan çözüm raporunu AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na sundu. Başkan Erdem, " Alanya'mızın sorunlarının çözümü için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. ALTSO Başkanı Eray Erdem, MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker, ALTSO Meclis Üyesi Mustafa Yürekli ve ALTSO 5. Komite Başkanı Hüsamettin Akyüz ile birlikte Ankara çıkarması yaptı.

"Yaşanan sorunların çözümü için Ankara'dayız"

Yabancılara taşınmaz satışı ve ikamet sorunlarının çözümü için Ankara'ya gittiklerini ifade eden Başkan Erdem, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Yabancılara ikamet izninin sınırlandırılması ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için Ankara'dayız. Bu çerçevesinde ilk olarak; her zaman Alanya'nın dertleriyle dertlenen, sorunların çözümü için bizlere her türlü desteği veren önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu ile makamında bir araya geldik. MÜTBİR Başkanımız Mustafa Küçüker, Meclis Üyemiz Mustafa Yürekli ve İnşaat Komitesi Başkanımız Hüsamettin Akyüz ile ziyaret ettiğimiz sayın bakanımıza, yabancılara taşınmaz satışı ve ikamet sorunlarının giderilmesi için MÜTBİR, ALSİAD ve Emlak Profesyonelleri Derneği ile birlikte hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri konulu raporu sunduk. Alanya'mızdaki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde de bulunduğumuz sayın bakanımıza her zamanki misafirperverliği ve bize gösterdiği yakın ilgi nedeniyle şükranlarımızı sunuyorum. Alanya'mızın sorunlarının çözümü için her platformda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Erdem ve Alanya heyetinin yarın da Ankara'da temaslarına devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA