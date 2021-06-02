Bakan Bilgin: Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgını sürecinde 55 milyar lira destek ve ödeme sağladıklarını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgını sürecinde 55 milyar lira destek ve ödeme sağladıklarını açıkladı.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak salgın sürecinde işçi ve işletmelerin yanında olduklarını belirterek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine dair verileri açıkladı. Bakan Bilgin, "33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık" dedi. Bakan Bilgin, destek ve ödemelerden toplam 9,5 milyon kişinin istifade ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı