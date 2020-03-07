Bakan Akar: Rus heyeti Ankara'ya gelecek

07.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:45

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan mutabakat kapsamında İdlib'deki M4 karayolunda ortak devriyelere başlanacağını belirterek, "Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı.

'BÖLGEDE BARIŞ AMAÇLIYORUZ'Komutanlarla son gelişmeleri ve sahadaki durumu değerlendiren Bakan Akar, İdlib'de dünyanın sessiz kaldığı insanlık dramını sona erdirmek için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını, BM Sözleşmesi'ndeki 'meşru müdafaa hakkı' ile Adana, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. 27 Şubat'taki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında birçok hedefin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, "Akan kanın durdurulmasını, bölgeye barış, huzur ve istikrarın bir an önce getirilmesini amaçlıyoruz. Bu konuda da son derece kararlıyız" dedi.'RUS HEYET ANKARA'YA GELECEK'Türkiye ve Rusya arasındaki yapıcı iş birliğinin devam ettiğini, Moskova'da imzalanan mutabakatla ateşkes sağlandığını ifade eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı. Bu ateşkesle rejimin ülkemizin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve insanlık dramına sebep olan saldırılarını durdurması sağlandı. Mutabakat kapsamında 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı. 'ATEŞKES İHLALİ OLMADI'Bakan Akar, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, hudut güvenliğinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Bakan Akar, personel temini konusu üzerinde önemle durduklarını dile getirirken, "Uzman çavuşluğun daha etkin, güçlü olması için dışarıdan uzman çavuş alınmayacak. Daha önce temin edilen sözleşmeli erbaş ve erlerden gerekli kriterleri sağlayan ve başarılı olanların uzman erbaşlığa geçişi sağlanacaktır" dedi. Bakan Akar ve komutanlar incelemelerinin ardından gece Hatay'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA